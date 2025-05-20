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Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Ворожий снаряд "прилетів” поруч з багатоквартирним будинком. У будівлі – вибито шибки, потрощено фасад та балкони.

"45-річний чоловік та 68-річна жінка, які перебували вдома, дістали вибухові травми і різанні поранення. Бригада "екстренки” надала потерпілим медичну допомогу на місці", – йдеться у повідомленні.

До лікарні доставили 76-річного постраждалого. Чоловік, який в момент ворожого удару перебував у квартирі, дістав вибухову травму, контузію, уламкові поранення чола та руки. Постраждалому надають всю необхідну меддопомогу. Його стан — середньої тяжкості.

Нагадаємо, вранці 20 травня окупанти атакували пасажирський автобус у Херсоні. Є постраждалі.