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20 травня 2025, 08:49

Сумщина під вогнем: за добу – понад 80 обстрілів, евакуйовано 47 людей

20 травня 2025, 08:49
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Протягом минулої доби російські війська здійснили понад 80 обстрілів по 34 населених пунктах у 13 територіальних громадах області

Про це повідомила Сумська ОВА, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок російських обстрілів території області протягом доби, на щастя, загиблих і поранених немає.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Ворог активно застосовував РСЗВ та скидання ВОГ із БпЛА.

Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури:

  • у Дружбівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
  • у Білопільській громаді пошкоджено нежитлові приміщення;
  • у Великописарівській громаді зруйновано 2 об'єкти цивільної інфраструктури.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 47 людей.

Повітряна тривога в області тривала 15 годин 35 хвилин.

Нагадаємо, у ніч на 19 травня російські війська атакували Шостку Сумської області. Ворожі безпілотники зруйнували інфраструктуру одного з підприємств.

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