Сумщина під вогнем: за добу – понад 80 обстрілів, евакуйовано 47 людей
Протягом минулої доби російські війська здійснили понад 80 обстрілів по 34 населених пунктах у 13 територіальних громадах області
Про це повідомила Сумська ОВА, передає RegioNews.
Зазначається, що внаслідок російських обстрілів території області протягом доби, на щастя, загиблих і поранених немає.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.
Ворог активно застосовував РСЗВ та скидання ВОГ із БпЛА.
Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури:
- у Дружбівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
- у Білопільській громаді пошкоджено нежитлові приміщення;
- у Великописарівській громаді зруйновано 2 об'єкти цивільної інфраструктури.
За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 47 людей.
Повітряна тривога в області тривала 15 годин 35 хвилин.
Нагадаємо, у ніч на 19 травня російські війська атакували Шостку Сумської області. Ворожі безпілотники зруйнували інфраструктуру одного з підприємств.