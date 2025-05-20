На Сумщине из-за вражеских обстрелов повреждены гидротехнические сооружения

фото: Сумская ОВА

В результате очередного обстрела российских войск были повреждены гидротехнические сооружения в Великописаревской общине Сумской области

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

По его словам, несмотря на повреждения, ситуация остается контролируемой. Уровень воды стабилен, подтопления населенных пунктов нет.

Главе Ахтырской районной военной администрации поручили безотлагательно провести заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) с привлечением специалистов Регионального офиса водных ресурсов.

Местные власти уверяют, что ситуация находится под постоянным контролем, и в случае каких-либо изменений жителей проинформируют оперативно.

Жителей призывают сохранять спокойствие и доверять исключительно официальным источникам информации.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска совершили более 80 обстрелов по 34 населенным пунктам в 13 территориальных общинах Сумской области.

Ранее сообщалось, что более половины жителей прифронтовых общин Сумщины уже эвакуированы.