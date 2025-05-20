Ворог атакував Миколаївщину FPV-дронами та артилерією

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Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.

За його словами, напередодні ворог атакував місто Очаків Очаківської громади дроном типу FPV. Обійшлося без постраждалих.

Ближче до 14:30 під вогонь потрапила Куцурубська громада — було зафіксовано артилерійський обстріл і дев'ять атак FPV-дронами.

Один із ворожих безпілотників пошкодив автомобіль фермерського господарства у селі Дмитрівка. Жертв і поранених, на щастя, немає.

Нагадаємо, в ніч на 20 травня російська армія атакувала Україну 108-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Донеччина, Дніпропетровщина, Сумщина та Житомирщина.