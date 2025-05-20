Росіяни вночі масовано вдарили по промисловій зоні Краматорська
Вночі 20 травня російські військові завдали масованого дронового удару по промисловій зоні Краматорська Донецької області
Про це повідомив очільник Краматорської МВА Олександр Гончаренко, передає RegioNews.
Загарбники запустили 9 ударних безпілотників. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих, але є руйнування.
"Встановлюємо остаточні наслідки ворожого обстрілу, працюють всі відповідні служби", – зазначив посадовець.
Нагадаємо, 19 травня росіяни обстріляли приватний сектор Краматорська. Є постраждалі.
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