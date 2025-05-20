Обстріли Харківщини: поранено двох жінок, пошкоджено десятки будинків
Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по місту Харків та трьох населених пунктах Харківської області
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
За його словами, внаслідок обстрілів у селі Старовірівка поранення дістали 73-річна та 45-річна жінки.
Окупанти атакували регіон із повітря, застосовуючи широкий спектр озброєння 7 керованих авіабомб (КАБ), 18 ударних дронів типу "Шахед", 1 БпЛА "Молнія" та 1 FPV-дрон.
Найбільших руйнувань зазнали Куп'янський і Богодухівський райони. Зокрема:
- у Куп'янському районі пошкоджено 13 приватних будинків, адмінбудівлю, 6 багатоквартирних будинків, електромережі, будівлю пошти та 2 автомобілі;
- у Богодухівському районі – 3 приватні будинки, господарську споруду та автомобіль.
Нагадаємо, впродовж 19 травня окупанти завдали 360 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області.
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