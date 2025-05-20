60% жителей прифронтовых общин Сумщины уже эвакуированы
Из 202 населенных пунктов Сумской области уже эвакуировали более 52 тысяч человек
Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров в эфире "Общественное.Студия", передает RegioNews.
По его словам, в течение прошлой недели было эвакуировано около 2400 человек.
В общей сложности под эвакуацию подлежат более 86 тысяч жителей приграничных территорий области, поэтому эвакуированы уже более 60% из них.
"Обеспечиваем перевозку, убежище и помощь - гуманитарную, финансовую, психологическую", - подчеркнул глава ОВА.
Кроме того, по официальной информации, из-за постоянных обстрелов и повреждений инфраструктуры, в области остаются без электроснабжения почти 21 тысяча абонентов, без газа — более 10 тысяч.
Напомним, в Сумской области начата обязательная эвакуация населения из села Новая Слобода Конотопского района.
Ранее в Сумской области предупредили о срочной эвакуации жителей городов Белополье и Ворожба.
По данным ООН, апрель 2025 стал самым смертоносным для гражданского населения Украины с сентября 2024-го.