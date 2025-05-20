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20 мая 2025, 09:53

60% жителей прифронтовых общин Сумщины уже эвакуированы

20 мая 2025, 09:53
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Из 202 населенных пунктов Сумской области уже эвакуировали более 52 тысяч человек

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров в эфире "Общественное.Студия", передает RegioNews.

По его словам, в течение прошлой недели было эвакуировано около 2400 человек.

В общей сложности под эвакуацию подлежат более 86 тысяч жителей приграничных территорий области, поэтому эвакуированы уже более 60% из них.

"Обеспечиваем перевозку, убежище и помощь - гуманитарную, финансовую, психологическую", - подчеркнул глава ОВА.

Кроме того, по официальной информации, из-за постоянных обстрелов и повреждений инфраструктуры, в области остаются без электроснабжения почти 21 тысяча абонентов, без газа — более 10 тысяч.

Напомним, в Сумской области начата обязательная эвакуация населения из села Новая Слобода Конотопского района.

Ранее в Сумской области предупредили о срочной эвакуации жителей городов Белополье и Ворожба.

По данным ООН, апрель 2025 стал самым смертоносным для гражданского населения Украины с сентября 2024-го.

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