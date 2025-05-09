В ООН розповіли, скільки українців росіяни вбили у квітні

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Квітень 2025 року став найсмертоноснішим для цивільного населення України з вересня 2024-го

Про це йдеться у щомісячній доповіді Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, передає RegioNews.

Зазначається, що за місяць загинуло щонайменше 209 людей, ще 1146 отримали поранення.

97% постраждалих — мешканці підконтрольних Україні територій. Майже половина — жертви російських ракетних ударів по густонаселених містах. Зокрема Кривому Рогу, Сумах, Дніпрі, Запоріжжі, Києві та Харкові. Серед загиблих — щонайменше 19 дітей.

23% втрат спричинили дрони в прифронтових регіонах. В одній із найбільших трагедій — ударі дрона по автобусу в Марганці — загинуло 10 людей, ще понад 50 поранено.

"Поступове й постійне зростання кількості постраждалих серед цивільних осіб протягом цього року безпосередньо пов'язане з використанням ракет великої дальності та безпілотників у міських районах", – заявила голова місії Даніель Белль.

Усього з початку 2025 року загинуло 664 цивільних, понад 3400 — поранено. Це на 59% більше, ніж за аналогічний період 2024-го.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Нацполіція фіксує зростання злочинів РФ в Україні. Станом на середину квітня слідчі відкрили 149 987 кримінальних проваджень.