На Сумщині ще з одного села розпочалася обов'язкова евакуація

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У Сумській області розпочато обов'язкову евакуацію населення з села Нова Слобода Конотопського району

Про це повідомила Сумська ОВА, передає RegioNews.

Зазначається, що відповідне розпорядження підписав начальник ОВА Олег Григоров.

Рішення ухвалили у зв'язку з систематичними обстрілами прикордонного населеного пункту з боку російських військ.

За словами очільника області, загроза життю цивільних мешканців є критичною, тому перебування у Новій Слободі стало небезпечним.

Усі охочі евакуюватися отримають транспорт, тимчасове житло, гуманітарну та психологічну допомогу.

Нова Слобода стала 202-м населеним пунктом Сумщини, звідки проводиться евакуація. Загалом уже повністю евакуювалися жителі 52 населених пунктів, що розташовані як у межах п'ятикілометрової зони від державного кордону з РФ, так і за її межами.

Нагадаємо, раніше на Сумщині попередили про термінову евакуацію жителів міст Білопілля та Ворожба.

За даними ООН, квітень 2025 року став найсмертоноснішим для цивільного населення України з вересня 2024-го.