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На Сумщині попередили про термінову евакуацію. Стало відомо, куди треба звертатися, щоб записатися на рейс

Про це повідомив голова Сумської районної державної адміністрації, передає RegioNews.

За словами Михайла Мельника, повинні терміново евакуюватися жителі міста Білопілля та міста Ворожба. Евакуаційні рейси їдуть щоранку о 8:00. Також можна цілодобово записуватися на евакуацію за номером +380 (50) 650 70 83 (оперативний черговий штабу евакуації Сумського району), або 0935334500 (евакуаційний штаб міста Ворожба).

Також Михайло Мельник повідомив, що якщо люди евакуювались самостійно, то вони можуть зареєструватися у Сумах за адресою вулиця Ковпака 7 на грошову допомогу, статус ВПО, можливість знайти житло.

Нагадаємо, раніше з Донецької області евакуювали ще 94 жителів. Серед них 22 дитини.