Шість влучань БпЛА: Сумщину атакували дрони, пошкоджено інфраструктуру
У ніч на 19 травня російські війська здійснили чергову атаку безпілотниками по Сумській області
Про це повідомила Сумська ОВА, передає RegioNews.
Зазначається, що під удар потрапила Шосткинська громада, де за попередніми даними, зафіксовано влучання шести ворожих дронів.
Внаслідок удару пошкоджено інфраструктуру одного з підприємств.
На місці працюють аварійно-рятувальні служби.
Наслідки російської атаки з'ясовуються.
Нагадаємо, вчора ввечері окупанти атакували з артилерії житлові квартали Херсона. Внаслідок обстрілів загинула місцева жителька, поранені троє містян.
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