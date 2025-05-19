Війська РФ обстріляли житлові квартали Херсона: загинула жінка, є поранені
Вчора ввечері російська армія атакувала з артилерії житлові квартали Херсона. Внаслідок обстрілів загинула місцева жителька, поранені троє містян
Про це повідомляє пресслужба Херсонської міської військової адміністрації, передає RegioNews.
Зазначається, що через ворожу атаку постраждали 76-річний чоловік та дві 53-річні жінки. Лікарі діагностували у потерпілих контузію, вибухові та закриті черепно-мозкові травми.
"Травми, несумісні з життям, внаслідок прямого влучання ворожого снаряду в будинок отримала 75-річна жінка. Співчуття рідним та близьким загиблої. Пораненим якнайшвидшого одужання", — йдеться у повідомленні.
У місті пошкоджені приватні житлові будинки та багатоповерхівки.
Нагадаємо, 18 травня російські війська завдали удару по селищу Веселе Каховського району. Через атаку ворожого БпЛА загинув місцевий житель.