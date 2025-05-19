У ЗСУ назвали втрати росіян за тиждень
За минулий тиждень, із 11 по 18 травня, Сили оборони України знищили близько 7 840 окупантів, а також 2 291 одиницю озброєння та військової техніки російських загарбників
Про це повідомив генерал-лейтенант ЗСУ Олександр Павлюк, передає RegioNews.
За вказаний період суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ. Йдеться про:
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40 танків;
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111 бойових броньованих машин;
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310 артилерійських систем;
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шість РСЗВ;
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вісім установок ППО;
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953 одиниці автотехніки;
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14 одиниць спецтехніки.
"За даними Генерального штабу ЗС України, за тиждень наші захисники знищили щонайменше один вертоліт та 848 БпЛА ОТР, у тому числі ударних дронів", — додав Олександр Павлюк.
Нагадаємо, у 2025 році російська армія вже втратила понад 177 тисяч солдат.
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