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19 травня 2025, 06:45

У ЗСУ назвали втрати росіян за тиждень

19 травня 2025, 06:45
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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За минулий тиждень, із 11 по 18 травня, Сили оборони України знищили близько 7 840 окупантів, а також 2 291 одиницю озброєння та військової техніки російських загарбників

Про це повідомив генерал-лейтенант ЗСУ Олександр Павлюк, передає RegioNews.

За вказаний період суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ. Йдеться про:

  • 40 танків;

  • 111 бойових броньованих машин;

  • 310 артилерійських систем;

  • шість РСЗВ;

  • вісім установок ППО;

  • 953 одиниці автотехніки;

  • 14 одиниць спецтехніки.

"За даними Генерального штабу ЗС України, за тиждень наші захисники знищили щонайменше один вертоліт та 848 БпЛА ОТР, у тому числі ударних дронів", — додав Олександр Павлюк.

Нагадаємо, у 2025 році російська армія вже втратила понад 177 тисяч солдат.

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