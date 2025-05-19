У ЗСУ назвали втрати росіян за тиждень

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

За минулий тиждень, із 11 по 18 травня, Сили оборони України знищили близько 7 840 окупантів, а також 2 291 одиницю озброєння та військової техніки російських загарбників

Про це повідомив генерал-лейтенант ЗСУ Олександр Павлюк, передає RegioNews.

За вказаний період суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ. Йдеться про:

40 танків;

111 бойових броньованих машин;

310 артилерійських систем;

шість РСЗВ;

вісім установок ППО;

953 одиниці автотехніки;

14 одиниць спецтехніки.

"За даними Генерального штабу ЗС України, за тиждень наші захисники знищили щонайменше один вертоліт та 848 БпЛА ОТР, у тому числі ударних дронів", — додав Олександр Павлюк.

Нагадаємо, у 2025 році російська армія вже втратила понад 177 тисяч солдат.