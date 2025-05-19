На Сумщині "Сталевий Кордон" знищив укриття, де сховалися російські штурмовики

фото: ДПСУ

На Сумському напрямку воїни бригади "Сталевий Кордон" відслідкували під час спроби штурму двох окупантів та їхнє укриття. Ворожі цілі знищили дронами-камікадзе

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

"Не зволікаючи, прикордонники завдали точного удару FPV-дронами по ворожому бліндажу, а згодом і по самих окупантах. У результаті — знищено укриття противника та щонайменше двоє орків", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше на Сумському напрямку FPV-розрахунок бригади "Сталевий Кордон" знищив два ворожих укриття російських пілотів БпЛА.