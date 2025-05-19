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19 травня 2025, 07:05

У ВМС оцінили ймовірність ударів "Калібрами" з моря

19 травня 2025, 07:05
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Сьогодні вранці, 19 травня, у Чорному та Азовському морях не зафіксовані російські кораблі, що здатні нести крилаті ракети "Калібр"

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

Водночас у Середземному морі перебуває 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр". Загальний залп – до 8 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 5 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;;
  • до Азовського моря – 8 суден, з них 2 рухалось з протоки Босфор.

Нагадаємо, нещодавно в Одеській області моряки виявили морську міну. Її знищили методом дистанційного підриву.

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