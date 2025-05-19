Шесть попаданий БпЛА: Сумщину атаковали дроны, повреждена инфраструктура
В ночь на 19 мая российские войска совершили очередную атаку беспилотниками по Сумской области
Об этом сообщила Сумская ОВА, передает RegioNews.
Отмечается, что под удар попала Шосткинская община, где, по предварительным данным, зафиксировано попадание шести вражеских дронов.
В результате удара повреждена инфраструктура одного из предприятий.
На месте работают аварийно-спасательные службы.
Последствия российской атаки выясняются.
Напомним, вчера вечером оккупанты атаковали из артиллерии жилые кварталы Херсона. В результате обстрелов погибла местная жительница, ранены трое горожан.
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