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09 травня 2025, 10:18

На Сумщині за добу зафіксовано 80 обстрілів: є загиблі та поранені

09 травня 2025, 10:18
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ілюстративне фото: Сумська ОВА
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Протягом минулої доби російські війська здійснили 80 обстрілів по 21 населеному пункту в межах 10 територіальних громад Сумської області

Про це повідомила Сумська ОВА, передає RegioNews.

Зазначається, що в Миколаївській громаді в результаті ударів КАБів загинула місцева мешканка. Також отримали поранення 2 цивільні особи.

Крім того, під час розбирання завалів будинку в с. Шалигине, який було зруйновано внаслідок ворожого обстрілу, виявлено загиблого місцевого мешканця.

В ОВА уточнили, що найбільше атак зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах. Ворог інтенсивно застосовував керовані авіабомби, FPV-дрони та скидання ВОГ з безпілотників.

Пошкодження цивільної інфраструктури:

  • Новослобідська громада — 5 приватних будинків;
  • Глухівська громада — 3 приватних будинки;
  • Юнаківська громада — 2 житлові будинки;
  • Середино-Будська громада — 1 будинок пошкоджено, ще 4 — згоріли;
  • Свеська громада — один приватний будинок зруйновано.

Повітряна тривога в області тривала загалом 14 годин 30 хвилин.

Нагадаємо, напередодні російські війська здійснили авіаудари по Білопільській громаді Сумського району. Внаслідок обстрілу було зруйновано один житловий будинок, рятувальник дістали з-під завалів жінку.

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обстріли загиблі Сумська область атака російська армія приватні будинки поранені цивільна інфраструктура
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