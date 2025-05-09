На Сумщині за добу зафіксовано 80 обстрілів: є загиблі та поранені

ілюстративне фото: Сумська ОВА

Протягом минулої доби російські війська здійснили 80 обстрілів по 21 населеному пункту в межах 10 територіальних громад Сумської області

Про це повідомила Сумська ОВА, передає RegioNews.

Зазначається, що в Миколаївській громаді в результаті ударів КАБів загинула місцева мешканка. Також отримали поранення 2 цивільні особи.

Крім того, під час розбирання завалів будинку в с. Шалигине, який було зруйновано внаслідок ворожого обстрілу, виявлено загиблого місцевого мешканця.

В ОВА уточнили, що найбільше атак зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах. Ворог інтенсивно застосовував керовані авіабомби, FPV-дрони та скидання ВОГ з безпілотників.

Пошкодження цивільної інфраструктури:

Новослобідська громада — 5 приватних будинків;

Глухівська громада — 3 приватних будинки;

Юнаківська громада — 2 житлові будинки;

Середино-Будська громада — 1 будинок пошкоджено, ще 4 — згоріли;

Свеська громада — один приватний будинок зруйновано.

Повітряна тривога в області тривала загалом 14 годин 30 хвилин.

Нагадаємо, напередодні російські війська здійснили авіаудари по Білопільській громаді Сумського району. Внаслідок обстрілу було зруйновано один житловий будинок, рятувальник дістали з-під завалів жінку.