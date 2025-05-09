На Сумщині за добу зафіксовано 80 обстрілів: є загиблі та поранені
Протягом минулої доби російські війська здійснили 80 обстрілів по 21 населеному пункту в межах 10 територіальних громад Сумської області
Про це повідомила Сумська ОВА, передає RegioNews.
Зазначається, що в Миколаївській громаді в результаті ударів КАБів загинула місцева мешканка. Також отримали поранення 2 цивільні особи.
Крім того, під час розбирання завалів будинку в с. Шалигине, який було зруйновано внаслідок ворожого обстрілу, виявлено загиблого місцевого мешканця.
В ОВА уточнили, що найбільше атак зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах. Ворог інтенсивно застосовував керовані авіабомби, FPV-дрони та скидання ВОГ з безпілотників.
Пошкодження цивільної інфраструктури:
- Новослобідська громада — 5 приватних будинків;
- Глухівська громада — 3 приватних будинки;
- Юнаківська громада — 2 житлові будинки;
- Середино-Будська громада — 1 будинок пошкоджено, ще 4 — згоріли;
- Свеська громада — один приватний будинок зруйновано.
Повітряна тривога в області тривала загалом 14 годин 30 хвилин.
Нагадаємо, напередодні російські війська здійснили авіаудари по Білопільській громаді Сумського району. Внаслідок обстрілу було зруйновано один житловий будинок, рятувальник дістали з-під завалів жінку.