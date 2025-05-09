На Сумщине за сутки зафиксировано 80 обстрелов: есть погибшие и раненые

иллюстративное фото: Сумская ОВА

За прошедшие сутки российские войска совершили 80 обстрелов по 21 населенному пункту в пределах 10 территориальных общин Сумской области

Об этом сообщила Сумская ОВА, передает RegioNews.

Отмечается, что в Николаевской общине в результате ударов КАБ погибла местная жительница. Также получили ранения 2 гражданских лица.

Кроме того, при разборке завалов дома в с. Шалыгино, который был разрушен в результате вражеских обстрелов, обнаружен погибший местный житель.

В ОВА уточнили, что больше атак зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах. Враг интенсивно применял управляемые авиабомбы, FPV-дроны и сброс ВОГ с беспилотников.

Повреждения гражданской инфраструктуры:

Новослободская община — 5 частных домов;

Глуховская община — 3 частных дома;

Юнаковская община — 2 жилых дома;

Середино-Будская община — 1 дом поврежден, еще 4 — сгорели;

Свеская община — один частный дом разрушен.

Воздушная тревога в области продолжалась в среднем 14 часов 30 минут.

Напомним, накануне российские войска совершили авиаудары по Белопольской общине Сумского района. В результате обстрела был разрушен один жилой дом, спасатель достали из-под завалов женщину.