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09 травня 2025, 07:55

Путінське "перемир’я": окупанти вбили жителя Херсонщини, ще один цивільний поранений

09 травня 2025, 07:55
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ілюстративне фото: Нацполіція
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Протягом минулої доби, 8 травня, окупаційні російські війська тероризували 20 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих ударів одна людина загинула та ще одна постраждала

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 1 — дістала поранення", — йдеться у повідомленні.

Російські загарбники били по житлових кварталах: пошкодили багатоповерхівку та три приватні будинки. Також окупанти понівечили приватні автомобілі.

Нагадаємо, вчора в селі Понятівка Херсонської області російські військові скинули вибухівку з дрона. Внаслідок атаки загинула жінка.

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