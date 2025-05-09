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09 травня 2025, 09:25

Росіяни скинули вибухівку на жителя Херсона: чоловік у тяжкому стані

09 травня 2025, 09:25
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Сьогодні вранці, 9 травня, росіяни атакували з безпілотника мирного мешканця Херсона. Потерпілого ушпиталили до лікарні

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної військової адміністрації.

Відомо, що загарбники скинули вибухівку з дрона на 60-річного чоловіка близько 06:00. Херсонець дістав мінно-вибухову травму та уламкові поранення ніг.

"Потерпілого доправили до лікарні у тяжкому стані", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, під час путінського "перемир’я", 8 травня, російські війська обстріляли два десятки міст і сіл на Херсонщині. Внаслідок ворожих атак одна людина загинула, ще один цивільний постраждав.

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