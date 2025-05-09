Росіяни атакували FPV-дронами громаду на Миколаївщині, — ОВА
Минулої доби російські війська тероризували Очаківську громаду Миколаївського району
Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.
"Учора, 8 травня, ворог тричі атакував дронами типу FPV Очаківську громаду та м. Очаків", — йдеться у повідомленні.
На щастя, минулося без жертв і постраждалих.
Нагадаємо, 8 травня російські окупанти тероризували 20 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула та ще одна дістала поранення.
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