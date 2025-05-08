Авіаудар по Сумщині: жінку дістали з-під завалів, є загиблий

фото: ДСНС Сумщини

У четвер, 8 травня, російські війська здійснили авіаудари по Білопільській громаді Сумського району. Внаслідок обстрілу було зруйновано один житловий будинок, пошкоджено ще три оселі та кілька господарських будівель

Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Сумській області, передає RegioNews.

Зазначається, що рятувальники, які прибули на місце події виявили жінку, яка опинилася під завалами. Вони обережно деблокували постраждалу та передали її працівникам екстреної медичної допомоги.

Крім того, внаслідок нічного обстрілу Сумського району виникли пожежі у трьох житлових будинках. Рятувальники працювали на місці події від ночі до ранку.

На жаль, внаслідок цього обстрілу загинула одна цивільна особа.

Зараз тривають роботи щодо ліквідації наслідків атак та надання допомоги постраждалим.

Нагадаємо, напередодні російські війська здійснили авіаудар по Костянтинівці Донецької області, використавши авіаційну бомбу "ФАБ-250". Ціллю нападу став багатоквартирний житловий будинок.