Росіяни атакували Конотоп десятками дронів і ракетами
Російські війська завдали удару по Конотопу у Сумській області, застосувавши понад десяток "шахедів" та дві балістичні ракети
Про це повідомив міський голова Артем Семеніхін, передає RegioNews.
За попередньою інформацією, обійшлося без загиблих і постраждалих.
"Атака була комбінована. Московити били з інтервалами навмисно, щоби нанести більше шкоди, щоби вбити рятувальників та медиків", – зазначив Семеніхін.
За його словами, внаслідок атаки знищено об'єкт інфраструктури.
Міський голова додав, що з самого ранку в мікрорайоні "Порт" працюватиме гуманітарний штаб, куди можна звернутися у разі потреби, якщо помешкання зазнало пошкоджень.
Нагадаємо, у неділю, 4 травня, внаслідок обстрілів Сумської області загинув чоловік та дві жінки постраждали.
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