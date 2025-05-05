Росіяни атакували Конотоп десятками дронів і ракетами

фото: з відкритих джерел

Російські війська завдали удару по Конотопу у Сумській області, застосувавши понад десяток "шахедів" та дві балістичні ракети

Про це повідомив міський голова Артем Семеніхін, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, обійшлося без загиблих і постраждалих.

"Атака була комбінована. Московити били з інтервалами навмисно, щоби нанести більше шкоди, щоби вбити рятувальників та медиків", – зазначив Семеніхін.

За його словами, внаслідок атаки знищено об'єкт інфраструктури.

Міський голова додав, що з самого ранку в мікрорайоні "Порт" працюватиме гуманітарний штаб, куди можна звернутися у разі потреби, якщо помешкання зазнало пошкоджень.

Нагадаємо, у неділю, 4 травня, внаслідок обстрілів Сумської області загинув чоловік та дві жінки постраждали.