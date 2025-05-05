04:45  05 травня
Українські бійці розбили укриття окупантів на Харківщині: відео
18:25  04 травня
На Закарпатті біля відомої гори виявили тіло людини
15:55  04 травня
У ДСНС попередили про погіршення погодних умов
UA | RU
UA | RU
05 травня 2025, 07:09

Росіяни атакували Конотоп десятками дронів і ракетами

05 травня 2025, 07:09
Читайте также на русском языке
фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Російські війська завдали удару по Конотопу у Сумській області, застосувавши понад десяток "шахедів" та дві балістичні ракети

Про це повідомив міський голова Артем Семеніхін, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, обійшлося без загиблих і постраждалих.

"Атака була комбінована. Московити били з інтервалами навмисно, щоби нанести більше шкоди, щоби вбити рятувальників та медиків", – зазначив Семеніхін.

За його словами, внаслідок атаки знищено об'єкт інфраструктури.

Міський голова додав, що з самого ранку в мікрорайоні "Порт" працюватиме гуманітарний штаб, куди можна звернутися у разі потреби, якщо помешкання зазнало пошкоджень.

Нагадаємо, у неділю, 4 травня, внаслідок обстрілів Сумської області загинув чоловік та дві жінки постраждали.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна інфраструктура Сумська область Конотоп російська армія
Воїни ССО показали, як відбили штурм росіян біля Часового Яру
05 травня 2025, 06:00
Українські бійці розбили укриття окупантів на Харківщині: відео
05 травня 2025, 04:45
Росіяни вдарили КАБом по Дніпропетровщині: загинув цивільний
05 травня 2025, 03:05
Всі новини »
01 травня 2025
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Україна і Сполучені Штати Америки врешті-решт дійшли до точки підписання, але – підписання чого? І чим це обернеться для нашої економіки та національної безпеки
30 квітня 2025
"Римські канікули" Трампа: чого чекати Україні від зміни риторики президента США
Зустріч лідерів Сполучених Штатів Америки та України під час візиту до Ватикану шокувала російських пропагандистів, але чи піде вона на користь нашій державі
24 квітня 2025
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Російський окупаційний режим продовжує гратися з президентом США, як кіт із мишкою. І, здається, досягає на цьому напрямку певних тактичних успіхів
18 квітня 2025
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Міністерство освіти при нинішньому очільнику не встигає вибиратися з одного скандалу в інший. Новим приводом поговорити став підручник з історії України для 11 класу
У Луцьку суд оштрафував матір за насильство над донькою
05 травня 2025, 07:54
У Чорному морі помітили російський корабель із крилатими ракетами "Калібр"
05 травня 2025, 07:45
Війська РФ скинули на Запорізьку область 7 КАБів: є поранені
05 травня 2025, 07:35
Дитячий конфлікт із ножем: у Житомирі постраждала школярка
05 травня 2025, 07:31
У ЗСУ назвали втрати російських військ за тиждень
05 травня 2025, 07:10
Воїни ССО показали, як відбили штурм росіян біля Часового Яру
05 травня 2025, 06:00
Українські бійці розбили укриття окупантів на Харківщині: відео
05 травня 2025, 04:45
Росіяни вдарили КАБом по Дніпропетровщині: загинув цивільний
05 травня 2025, 03:05
На Півночі "Сталевий Кордон" розбомбив укриття російських пілотів
05 травня 2025, 01:30
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
"Римські канікули" Трампа: чого чекати Україні від зміни риторики президента США
Всі публікації »
Віктор Таран
Микола Княжицький
Володимир Фесенко
Всі блоги »