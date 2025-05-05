фото: ДПСУ

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

"Днями на Харківщині пілоти-аеророзвідники 4 прикордонного загону за допомогою FPV-дронів філігранно поцілили у транспортний засіб, камеру відеоостереження та позицію АГС. Крім того, виявили та розбили три укриття ворога", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на одному з напрямків фронту розвідники бригади "Чорний ліс" знищили дороговартісний російський зенітно-ракетний комплекс "Бук-М3". Вартість ураженої установки ППО сягає близько 45 млн доларів.