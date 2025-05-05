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05 мая 2025, 07:09

Россияне атаковали Конотоп десятками дронов и ракетами

05 мая 2025, 07:09
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фото: из открытых источников
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Российские войска нанесли удар по Конотопу в Сумской области, применив более десятка "шахедов" и две баллистические ракеты

Об этом сообщил городской голова Артем Семенихин, передает RegioNews.

По предварительной информации, обошлось без погибших и пострадавших.

"Атака была комбинирована. Московиты били с интервалами намеренно, чтобы нанести больше вреда, чтобы убить спасателей и медиков", – отметил Семенихин.

По его словам, в результате атаки уничтожен объект инфраструктуры.

Городской голова добавил, что с самого утра в микрорайоне "Порт" будет работать гуманитарный штаб, куда можно обратиться в случае необходимости, если жилье получило повреждения.

Напомним, в воскресенье, 4 мая, в результате обстрелов Сумской области погиб мужчина и две женщины пострадали.

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