Россияне атаковали Конотоп десятками дронов и ракетами
Российские войска нанесли удар по Конотопу в Сумской области, применив более десятка "шахедов" и две баллистические ракеты
Об этом сообщил городской голова Артем Семенихин, передает RegioNews.
По предварительной информации, обошлось без погибших и пострадавших.
"Атака была комбинирована. Московиты били с интервалами намеренно, чтобы нанести больше вреда, чтобы убить спасателей и медиков", – отметил Семенихин.
По его словам, в результате атаки уничтожен объект инфраструктуры.
Городской голова добавил, что с самого утра в микрорайоне "Порт" будет работать гуманитарный штаб, куда можно обратиться в случае необходимости, если жилье получило повреждения.
Напомним, в воскресенье, 4 мая, в результате обстрелов Сумской области погиб мужчина и две женщины пострадали.