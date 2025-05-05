Россияне атаковали Конотоп десятками дронов и ракетами

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Российские войска нанесли удар по Конотопу в Сумской области, применив более десятка "шахедов" и две баллистические ракеты

Об этом сообщил городской голова Артем Семенихин, передает RegioNews.

По предварительной информации, обошлось без погибших и пострадавших.

"Атака была комбинирована. Московиты били с интервалами намеренно, чтобы нанести больше вреда, чтобы убить спасателей и медиков", – отметил Семенихин.

По его словам, в результате атаки уничтожен объект инфраструктуры.

Городской голова добавил, что с самого утра в микрорайоне "Порт" будет работать гуманитарный штаб, куда можно обратиться в случае необходимости, если жилье получило повреждения.

Напомним, в воскресенье, 4 мая, в результате обстрелов Сумской области погиб мужчина и две женщины пострадали.