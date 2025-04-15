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У неділю, 13 квітня, під час ліквідації наслідків ракетного удару по Сумах правоохоронці затримали чоловіка, який викрав мобільний телефон у тяжко пораненого

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Після ракетного удару на місці на місці працювали рятувальники, медики та поліція. Під час проведення першочергових заходів правоохоронці помітили підозрілу поведінку чоловіка. Як виявилось, він викрав мобільний телефон у громадянина, який отримав тяжкі травми.

Фігуранту оголосили підозру за фактом крадіжки. 45-річному чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у лікарнях перебувають 44 людини, поранені внаслідок російської ракетної атаки на Суми, серед яких 10 дітей.