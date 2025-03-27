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27 березня 2025, 13:55

Поліцейські евакуювали 7 жителів Краснопілля, серед них – двоє дітей

27 березня 2025, 13:55
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фото: Національна поліція
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З прикордонної зони Сумщини вдалося евакуювати сімох місцевих жителів, серед яких двоє дітей. Наразі ці сім’ї перебувають у безпечному місці

Про це розповіли в поліції області, передає RegioNews.

Ситуація на Сумщині залишається напруженою. Тож правоохоронці продовжують евакуйовувати родини з Краснопілля.

Нещодавно з прикордоння вдалось вивезти сімох місцевих мешканців (ред. чотири родини), двоє з яких діти.

"Евакуація проходила швидко, адже постійно була загроза повторних ворожих обстрілів. Родини були змушені залишити свій дім поспіхом", – зазначили в поліції.

Нагадаємо, сьогодні російські війська завдали авіаудару по селищу Краснопілля Сумського району. Внаслідок атаки зруйновано приватний житловий будинок

Останні кілька днів на Сумщині зафіксували збільшення кількості російських авіаударів по прикордонню. На територію області також активно проникають диверсійно-розвідувальні групи.

Раніше у Краснопільській громаді Сумської області оголосили обов'язкову евакуацію із сіл Осоївка, Хмелівка, Веселе та Лозова.

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