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27 березня 2025, 09:44

РФ вдарила з авіації по Сумщині: з-під завалів будинку дістали чоловіка

27 березня 2025, 09:44
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фото: Національна поліція
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Сьогодні у четвер, 27 березня, російські війська завдали авіаудару по селищу Краснопілля Сумського району. Внаслідок атаки зруйновано приватний житловий будинок

Про це повідомила пресслужба Нацполіції, передає RegioNews.

Зазначається, що правоохоронці деблокували власника будинку з-під завалі. Чоловік отримав тілесні ушкодження.

За цим фактом вже відкрито кримінальне провадження за статтею 438 КК України (воєнні злочини). Розслідування триває.

Нагадаємо, останні кілька днів на Сумщині зафіксували збільшення кількості російських авіаударів по прикордонню. На територію області також активно проникають диверсійно-розвідувальні групи.

У Краснопільській громаді Сумської області оголосили обов'язкову евакуацію із сіл Осоївка, Хмелівка, Веселе та Лозова.

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