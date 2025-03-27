Полицейские эвакуировали 7 жителей Краснополья, среди них двое детей

фото: Национальная полиция

Из приграничной зоны Сумщины удалось эвакуировать семерых местных жителей, среди которых двое детей. Сейчас семьи находятся в безопасном месте

Об этом рассказали в полиции области, передает RegioNews.

Ситуация в Сумской области остается напряженной. Так что правоохранители продолжают эвакуировать семьи из Краснополья.

Недавно из приграничья удалось вывезти семерых местных жителей (ред. четыре семьи), двое из которых дети.

"Эвакуация проходила быстро, ведь постоянно была угроза повторных вражеских обстрелов. Семьи были вынуждены покинуть свой дом спешно", – отметили в полиции.

Напомним, сегодня российские войска нанесли авиаудар по поселку Краснополье Сумского района. В результате атаки разрушен частный жилой дом

Последние несколько дней в Сумской области зафиксировали увеличение количества российских авиаударов по приграничной. На территорию области также активно проникают диверсионно-разведывательные группы.

Ранее в Краснопольском обществе Сумской области объявили обязательную эвакуацию из сел Осоевка, Хмелевка, Веселое и Лозовая.