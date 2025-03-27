У Херсоні через атаку ворожих дронів загинула жінка та поранений чоловік

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Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко, передає RegioNews.

За його словами, травми, несумісні з життям, отримала 68-річна жінка.

Чоловіка 59 років співробітники поліції доставили до лікарні з мінно-вибуховою травмою та уламковими пораненнями.

Окрім того, минулої доби російські окупаційні війська продовжили обстрілювати населені пункти Херсонської міської територіальної громади. Під вогнем ворожої артилерії та безпілотників були Херсон, Антонівка, Зеленівка, Садове.

Четверо людей отримали тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості. Усім пораненим надана необхідна медична допомога.

Також пошкоджено приватні будинки, 3 цивільних автівки, ділянку газогону.

Нагадаємо, вчора ввечері, 26 березня, російські окупанти здійснили артобстріл Херсона. У Дніпровському районі міста постраждали двоє людей. Ще один містянин потрапив під удар БпЛА.