Окупанти завдали удару по Сумщині: загинув чоловік

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Вранці 12 березня російські війська обстріляли село Рожковичі, що входить до Середино-Будської громади. Унаслідок атаки загинув один чоловік, ще один житель отримав поранення

Про це Суспільному розповіла керівниця виконкому Середино-Будської міськради Ксенія П'ятниця, передає RegioNews.

За її словами, внаслідок атаки загинув 60-річний чоловік, а його син отримав уламкові поранення.

Станом на 12:30 стало відомо про нову атаку дронами на село: "Постраждало двоповерхове приміщення старостату. Вибито вікна та двері, хоча після попередніх атак вікна були захищені фанерами і дошками".

Окрім того, як додала Ксенія П'ятниця, у Середині-Буді через удар російських військових сталася пожежа в одному з будинків, яку вдалося загасити.

Нагадаємо, минулої росіяни здійснили 8 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 21 вибух.

Вночі 12 березня протиповітряна оборона Сумщини приземлила понад 15 російських ударних безпілотників типу "Shahed".

Загалом російська армія атакувала Україну ракетами та 133-ма ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Дніпропетровщина, Харківщина, Сумщина та Київщина.