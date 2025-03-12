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12 березня 2025, 08:10

На Сумщині ППО збила 16 російських "шахедів"

12 березня 2025, 08:10
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фото: Сумська ОВА
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Сьогодні вночі протиповітряна оборона Сумщини приземлила понад 15 російських ударних безпілотників типу "Shahed"

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає RegioNews.

"Сьогодні, 12 березня у небі над Сумщиною наші зенітники збили 16 ворожих "Шахедів", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з початку 2025 року підрозділи ППО приземлили в регіоні 675 російських безпілотників.

Нагадаємо, за минулий тиждень ППО Сухопутних військ знищила 375 засобів повітряної розвідки та нападу РФ.

РФ війна Сумська область БПЛА атака ППО шахед
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