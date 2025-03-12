На Сумщині ППО збила 16 російських "шахедів"
Сьогодні вночі протиповітряна оборона Сумщини приземлила понад 15 російських ударних безпілотників типу "Shahed"
Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає RegioNews.
"Сьогодні, 12 березня у небі над Сумщиною наші зенітники збили 16 ворожих "Шахедів", — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що з початку 2025 року підрозділи ППО приземлили в регіоні 675 російських безпілотників.
Нагадаємо, за минулий тиждень ППО Сухопутних військ знищила 375 засобів повітряної розвідки та нападу РФ.
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