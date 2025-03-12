Оккупанты нанесли удар по Сумщине: погиб мужчина

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Утром 12 марта русские войска обстреляли село Рожковичи, входящее в Середино-Будскую общину. В результате атаки погиб один мужчина, еще один житель получил ранения

Об этом Суспильному рассказала руководитель исполкома Середино-Будского горсовета Ксения Пятница, передает RegioNews.

По ее словам, в результате атаки погиб 60-летний мужчина, а его сын получил обломочные ранения.

По состоянию на 12:30 стало известно о новой атаке дронами в село: "Пострадало двухэтажное помещение старостата. Выбиты окна и двери, хотя после предварительных атак окна были защищены фанерами и досками".

Кроме того, как добавила Ксения Пятница, в Середине-Буде из-за удара российских военных произошел пожар в одном из домов, который удалось потушить.

Напомним, в прошлом россияне совершили 8 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 21 взрыв.

Ночью 12 марта противовоздушная оборона Сумщины приземлила более 15 российских ударных беспилотников типа Shahed.

В целом российская армия атаковала Украину ракетами и 133 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами разных типов.

В результате вражеской атаки пострадали Одесщина, Днепропетровщина, Харьковщина, Сумщина и Киевщина.