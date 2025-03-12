Обстріли Сумщини: за добу прогриміло понад два десятка вибухів
Вночі та зранку росіяни здійснили 8 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 21 вибух
Про це передає RegioNews із посиланням на Сумську ОВА.
Обстрілів зазнали території Сумської, Юнаківської, Миропільської, Великописарівської та Есманьської громад.
По Миропільській громаді ворог бив із артилерії (6 шість вибухів).
На території Сумської громади в результаті атаки безпілотником (БпЛА) стався один вибух, унаслідок якого пошкоджено нежитлову будівлю.
В Есманьській громаді здійснено удар FPV-дроном, зафіксовано один вибух.
Юнаківська громада постраждала від обстрілів із самохідних артилерійських установок (7 вибухів), атак FPV-дронами (2 вибухи) та скидання ВОГ із дронів (3 вибухи).
Нагадаємо, сьогодні вночі протиповітряна оборона Сумщини приземлила понад 15 російських ударних безпілотників типу "Shahed".