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25 лютого 2025, 07:41

На Сумщині за день пролунало 169 вибухів: дві людини загинуло і шість поранені

25 лютого 2025, 07:41
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фото: Новинарня
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Російські війська у четвер, 24 лютого, обстрілювали 13 громад Сумської області. Внаслідок обстрілів дві людини загинуло і шість поранені

Про це повідомили обласна військова адміністрація, передає RegioNews.

Зазначається, що протягом дня росіяни здійснили 70 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 169 вибухів.

Обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська, Свеська, Зноб-Новгородська громади.

Ворог бив із мінометів, РСЗВ, застосовував артилерію, атакував КАБами та БпЛА.

Пошкоджені приватні будинки, автівки.

Нагадаємо, в ніч на 25 лютого росіяни перед запусками ракет знову масовано атакували Україну дронами-камікадзе.

Зафіксовано влучання двох БпЛА по цивільній інфраструктурі в Сумах. На Київщині російські дрони пошкодили будинки.

Сумська область БПЛА РСЗВ Град артилерія приватні будинки поранення загиблі
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