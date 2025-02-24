У Сумах росіяни атакували цивільне авто, помер 62-річний водій
У Сумах російські військові атакували цивільне авто безпілотником, водій помер у кареті швидкої допомоги
Про це повідомили в Сумській обласній прокуратурі, передає RegioNews.
Правоохоронці встановили, що 24 лютого 2025 року близько 16:00 год росіяни атакували безпілотником транспортний засіб, який рухався по одній із центральних вулиць міста Суми.
Від отриманих поранень 62-річний водій авто помер у кареті швидкої допомоги, 31-річний пасажир отримав поранення та був госпіталізований.
"Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, російські війська обстріляли Слов'янськ на Донеччині: є загиблий. Остаточна кількість постраждалих може бути більшою.
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