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24 лютого 2025, 18:46

У Сумах росіяни атакували цивільне авто, помер 62-річний водій

24 лютого 2025, 18:46
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фото: ілюстративне
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У Сумах російські військові атакували цивільне авто безпілотником, водій помер у кареті швидкої допомоги

Про це повідомили в Сумській обласній прокуратурі, передає RegioNews.

Правоохоронці встановили, що 24 лютого 2025 року близько 16:00 год росіяни атакували безпілотником транспортний засіб, який рухався по одній із центральних вулиць міста Суми.

Від отриманих поранень 62-річний водій авто помер у кареті швидкої допомоги, 31-річний пасажир отримав поранення та був госпіталізований.

"Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські війська обстріляли Слов'янськ на Донеччині: є загиблий. Остаточна кількість постраждалих може бути більшою.

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