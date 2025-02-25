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25 февраля 2025, 07:41

На Сумщине за день раздалось 169 взрывов: два человека погибли и шесть ранены

25 февраля 2025, 07:41
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фото: Новынарня
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Российские войска в четверг, 24 февраля, обстреливали 13 общин Сумской области. В результате обстрелов два человека погибли и шесть ранены

Об этом сообщила областная военная администрация, передает RegioNews.

В течение дня россияне совершили 70 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 169 взрывов.

Обстрелы потерпели Сумская, Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Путивльская, Шалыгинская, Эсманьская, Середино-Будская, Свеская, Зноб-Новгородская общины.

Враг избивал из минометов, РСЗО, применял артиллерию, атаковал КАБами и БпЛА.

Повреждены частные дома, автомобили.

Напомним, в ночь на 25 февраля россияне перед запусками ракет снова массированно атаковали Украину дронами-камикадзе.

Зафиксировано попадание двух БПЛА по гражданской инфраструктуре в Сумах. В Киевской области российские дроны повредили дома.

Сумская область БПЛА РСЗВ Град артиллерия частные дома ранение погибшие
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