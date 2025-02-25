На Сумщине за день раздалось 169 взрывов: два человека погибли и шесть ранены
Российские войска в четверг, 24 февраля, обстреливали 13 общин Сумской области. В результате обстрелов два человека погибли и шесть ранены
Об этом сообщила областная военная администрация, передает RegioNews.
В течение дня россияне совершили 70 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 169 взрывов.
Обстрелы потерпели Сумская, Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Путивльская, Шалыгинская, Эсманьская, Середино-Будская, Свеская, Зноб-Новгородская общины.
Враг избивал из минометов, РСЗО, применял артиллерию, атаковал КАБами и БпЛА.
Повреждены частные дома, автомобили.
Напомним, в ночь на 25 февраля россияне перед запусками ракет снова массированно атаковали Украину дронами-камикадзе.
Зафиксировано попадание двух БПЛА по гражданской инфраструктуре в Сумах. В Киевской области российские дроны повредили дома.