На Сумщині зенітники знищили 13 російських "шахедів"

фото: Сумська ОВА

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає RegioNews.

"Сьогодні, 24 лютого у небі над Сумщиною підрозділами ППО області збито 13 "Шахедів", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з початку 2025 року підрозділи ППО приземлили в регіоні 494 російські безпілотники, які несли смерть та руйнування.

Нагадаємо, в ніч проти 24 лютого російські війська здійснили чергову масовану дронову атаку. У Броварах на Київщині є пошкодження багатоповерхового будинку.