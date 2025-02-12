Окупанти скинули КАБи на Сумщину: загинули цивільні
Вчора, 11 лютого, російська армія завдала удару двома керованими авіаційними бомбами по цивільній інфраструктурі Краснопільської громади. Внаслідок атаки є жертви та руйнування
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Сумської обласної прокуратури.
За матеріалами слідства, загарбники вдарили КАБами по Сумському району близько 15:00.
"Внаслідок атаки ворога загинули 40-річний чоловік та 30-річна жінка. Пошкоджено сільськогосподарське підприємство, транспортні засоби, приміщення", – йдеться в повідомленні.
За фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинили загибель людей, правоохоронці проводять досудове розслідування.
Нагадаємо, у вівторок, 11 лютого, росіяни атакували КАБами селище Золочів Харківської області. Внаслідок авіаудару поранення дістали семеро місцевих мешканців.