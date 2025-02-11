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11 лютого 2025, 16:34

За 10 хвилин 7 ударів КАБами: правоохоронці показали наслідки атаки на Золочів

11 лютого 2025, 16:34
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фото: Харківська обласна прокуратура
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У вівторок, 11 лютого, росіяни атакували КАБами селище Золочів Харківської області. Внаслідок авіаудару поранення дістали семеро місцевих мешканців

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури, передає RegioNews.

За матеріалами слідства, з 11:10 по 11:20 окупаційні війська вдарили сімома авіабомбами по території Золочівської громади.

Один КАБ влучив у декількох метрах від житлового будинку у селищі Золочів. Два будинки зруйновані повністю, щонайменше 11 – пошкоджені.

"Всього постраждали сім мирних мешканців. Серед них вибухові поранення дістали 65-річний чоловік та дві жінки віком 66 та 82 років. Потерпілих госпіталізували до лікарні. 68-річна жінка та чоловік 76 років зазнали гострої реакції на стрес. Також 12-річний хлопчик та 44-річна отримали поранення склом", — йдеться у повідомленні.

Ще один "приліт" у Золочеві був по території агропідприємства. Внаслідок удару пошкоджень зазнали приміщення та будівлі.

Також пʼять ударів зафіксовані по території інших сіл Золочівщини. На щастя, там минулося без постраждалих та руйнувань.

За фактами вчинення воєнних злочинів правоохоронці проводять досудове розслідування.

Нагадаємо, окупанти завдали удари КАБами по Богодухівському району Харківської області. Повідомлялося про сімох постраждалих, серед яких 12-річний хлопчик, у селищі Золочів.

РФ війна Харківська область постраждалі авіаудар авіабомба КАБ
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