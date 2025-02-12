Оккупанты сбросили КАБы на Сумщину: погибли гражданские
Вчера, 11 февраля, российская армия нанесла удар двумя управляемыми авиационными бомбами по гражданской инфраструктуре Краснопольской общины. В результате атаки есть жертвы и разрушения
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Сумской областной прокуратуры.
По материалам следствия, захватчики ударили КАБами по Сумскому району около 15:00.
"В результате атаки врага погибли 40-летний мужчина и 30-летняя женщина. Повреждены сельскохозяйственное предприятие, транспортные средства, помещения", – говорится в сообщении.
По факту совершения военных преступлений, повлекших гибель людей, правоохранители проводят досудебное расследование.
Напомним, во вторник, 11 февраля, россияне атаковали КАБами поселок Золочев Харьковской области. В результате авиаудара ранения получили семь местных жителей.