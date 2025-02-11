На Полтавщині внаслідок ракетного удару зруйнований об'єкт газовидобутку, — ДТЕК
Під час сьогоднішньої ранкової ракетної атаки відбулося влучання в об'єкт газовидобутку ДТЕК на Полтавщині. Він зруйнований і не працює
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДТЕК.
"Об'єкт не працює. Проводиться оцінка руйнувань і пошкоджень", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вранці 11 лютого у Полтаві пролунали вибухи. Російські війська завдали ракетного удару. Без газопостачання залишились дев'ять населених пунктів Полтавщини.
Окупанти здійснили атаку на газову інфраструктуру України.
Запорізька АЕС знову опинилася на межі блекауту, — МіненергоВсі новини »
11 лютого 2025, 16:56РФ атакувала об'єкти "Нафтогазу" на Полтавщині
11 лютого 2025, 10:49Ракетний удар по Полтавщині: без газопостачання залишились 9 населених пунктів
11 лютого 2025, 07:46
07 лютого 2025
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Велика частина українського суспільства обговорює, як вплине на подальший розвиток країни призупинення співпраці з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Дуже багато як урядових, так і неуряд...
06 лютого 2025
Дмитро Білоцерковець, найближчий соратник мера Києва Віталія Кличка, – про конфлікт з ОП та майбутні вибори
Дмитро Білоцерковець – співголова фракції "УДАР" в Київраді, радник мера столиці Віталія Кличка – розказав в інтерв'ю виданню RegioNews про те, чи готується політична сила мера Кличка йти на вибори, ч...
03 лютого 2025
Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?
Обмін різкими заявами між міським головою Києва Віталієм Кличком та новопризначеним головою Київської міської військової адміністрації Тимуром Ткаченко – це не просто ще один епізод вже звичног...
31 січня 2025
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Перший місяць 2025 року став справжнім жахом для легендарного університету ім. Карпенка-Карого, який свого часу закінчили багато відомих українських акторів. Здебільшого в соціальних мережах студенти ...
"Правди ніх*ра не почув": відомий ведучий розкритикував інтерв'ю Потапа росіянину Дудю
11 лютого 2025, 19:40На Донеччині врятували лебедів, які опинилися у крижаній пастці
11 лютого 2025, 19:37Поліція завела справу на російськомовну жительку Івано-Франківська, яка влаштувала скандал в автобусі
11 лютого 2025, 19:35В Одесі викрили розкрадання бюджетних коштів на ремонті в лікарні
11 лютого 2025, 19:20У Дніпрі чоловік підірвав гранату поблизу школи
11 лютого 2025, 19:17Окупанти обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії: поранена жінка
11 лютого 2025, 19:05Під Херсоном росіяни атакували дроном автівку комунальників: постраждали 2 працівників
11 лютого 2025, 18:50На Рівненщині невідомі побили працівників ТЦК
11 лютого 2025, 18:37На Житомирщині Subaru влетіла в автобус і перевернулась: серед постраждалих - дитина
11 лютого 2025, 18:30
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Дмитро Білоцерковець, найближчий соратник мера Києва Віталія Кличка, – про конфлікт з ОП та майбутні вибори
Всі блоги »