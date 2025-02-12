Ракетний удар по Кривому Рогу: пошкоджені будинки та навчальний заклад
Внаслідок ракетного обстрілу міста Кривий Ріг Дніпропетровської області ввечері 11 лютого є пошкодження цивільної інфраструктури
Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає RegioNews.
За попередніми даними, минулося без загиблих.
"Головне – всі живі. Є пошкодження у багатоквартирних будинках, об'єктах бізнесу та навчальному закладі", – йдеться в повідомленні.
Поблизу місця "прильоту” розгортається Штаб допомоги. Там містяни зможуть отримати будматеріалами, а також подати заяви на матеріальну допомогу.
Нагадаємо, ввечері 11 лютого російські окупанти здійснили ракетний обстріл міста Кривий Ріг на Дніпропетровщині.
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