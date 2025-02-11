Окупанти обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії: поранена жінка

фото: Сергій Лисак

Протягом доби російські війська гатили по Нікопольщині з важкої артилерії. Також окупанти застосовували безпілотники. Через ворожі обстріли постраждали мирна жителька

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Під ударом загарбників опинилися Нікополь, а також населені пункти Мирівської, Червоногригорівської, Марганецької та Покровської громад.

"У Нікополі постраждала 78-річна жінка. Їй надали усю необхідну медичну допомогу на місці", — йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілів пошкоджені два приватні й транспортне підприємства, медичний заклад, магазин та АЗС. Також понівечені чотири багатоквартирні будинки, близько десяти приватних осель і сім господарських споруд.

Сергій Лисак додав, що через ворожі атаки знищені дві автівки, півдесятка – потрощені. Крім того, обстрілами побило парник, мопед, декілька газогонів і лінії електропередач.

Нагадаємо, 11 лютого росіяни атакували селище Білозерка Херсонського району. Під удар окупантів потрапив автомобіль комунальної служби, постраждали двоє працівників.