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Від початку року російські війська здійснили понад 600 атак дронами та 147 пусків керованих авіабомб на Сумщину

Про це в ефірі телемарафону сказав начальник Сумської ОВА Володимир Артюх, передає RegioNews.

За його словами, кількість обстрілів збільшилася вдвічі, порівняно із січнем минулого року. Артюх додав, що росіяни почали атакувати FPV-дронами та скидати вибухівку на цивільних людей.

"Ворог масово застосовує FPV-дрони по людях, чого раніше не було. Це ми бачимо і в Миропіллі, і в Середино-Будській громаді", - розповів він.

Артюх зазначив, що внаслідок російських обстрілів знищується інфраструктура, помешкання, автотранспорт, цивільна техніка.

За даними Сумської ОВА, кількість КАБів, які застосував ворог протягом січня, вдвічі вища, ніж минулого року у середньому за місяць. Найбільше ударів - по енергетичній інфраструктурі.

Нагадаємо, раніше у Сумські області внаслідок обстрілу було пошкоджено газогін в прикордонній громаді. Майже 100 абонентів залишилися без газопостачання.