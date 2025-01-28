"Такого раніше не було": голова Сумської ОВА заявив про суттєве збільшення кількості обстрілів
Від початку року російські війська здійснили понад 600 атак дронами та 147 пусків керованих авіабомб на Сумщину
Про це в ефірі телемарафону сказав начальник Сумської ОВА Володимир Артюх, передає RegioNews.
За його словами, кількість обстрілів збільшилася вдвічі, порівняно із січнем минулого року. Артюх додав, що росіяни почали атакувати FPV-дронами та скидати вибухівку на цивільних людей.
"Ворог масово застосовує FPV-дрони по людях, чого раніше не було. Це ми бачимо і в Миропіллі, і в Середино-Будській громаді", - розповів він.
Артюх зазначив, що внаслідок російських обстрілів знищується інфраструктура, помешкання, автотранспорт, цивільна техніка.
За даними Сумської ОВА, кількість КАБів, які застосував ворог протягом січня, вдвічі вища, ніж минулого року у середньому за місяць. Найбільше ударів - по енергетичній інфраструктурі.
Нагадаємо, раніше у Сумські області внаслідок обстрілу було пошкоджено газогін в прикордонній громаді. Майже 100 абонентів залишилися без газопостачання.