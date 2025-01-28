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С начала года российские войска совершили более 600 атак дронами и 147 пусков управляемых авиабомб на Сумщину.

Об этом в эфире телемарафона сказал начальник Сумской ОВ Владимир Артюх, передает RegioNews.

По его словам, количество обстрелов увеличилось вдвое по сравнению с январем прошлого года. Артюх добавил, что россияне начали атаковать FPV-дронами и сбрасывать взрывчатку на гражданских людей.

"Враг массово применяет FPV-дроны по людям, чего раньше не было. Это мы видим и в Мирополье, и в Середино-Будской общине", - рассказал он.

Артюх отметил, что в результате российских обстрелов уничтожается инфраструктура, жилье, автотранспорт, гражданская техника.

По данным Сумской ОВА, количество КАБов, которые применил враг в течение января, вдвое выше, чем в прошлом году в среднем за месяц. Больше всего ударов – по энергетической инфраструктуре.

Напомним, ранее в Сумские области в результате обстрела был поврежден газопровод в пограничной общине. Около 100 абонентов остались без газоснабжения.