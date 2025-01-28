Ворог вдарив з РСЗВ по Куп'янську: поранений чоловік
Куп'янськ продовжує потерпати від російських обстрілів. Внаслідок чергової атаки ворога по місту сьогодні, 28 січня, постраждав цивільний чоловік
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
Обстріл стався близько 16:30.
Постраждалий - 66-річний місцевий чоловік. Його госпіталізований до медичного закладу.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Харківщині внаслідок обстрілу постраждали жінка 62 років та чоловік 66 років. Обох госпіталізували медики. Також повідомлялося, що гостру реакцію та стрес отримали 59-річна жінка та 9-річна дівчинка.
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