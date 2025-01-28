На Запоріжжі внаслідок обстрілу поранена жінка: росіяни вдарили "Градами"
Вдень, 28 січня, російські війська обстріляли село Приморське Запорізької області, внаслідок чого постраждала цивільна людина
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
"Росіяни вгатили "Градами" по прифронтовій Степногірській громаді", - йдеться у повідомленні.
У Примоському внаслідок російського обстрілу була поранена 67-річна жінка. Пошкоджені приватні будинки.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що впродовж минулої доби окупанти завдали 362 удари по 8 населених пунктах Запорізької області. У Васильківському районі від атак РФ постраждали четверо людей.
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