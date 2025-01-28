На Сумщині внаслідок обстрілу тимчасово припинено газопостачання

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У Сумські області внаслідок обстрілу пошкоджено газогін в прикордонній громаді. Майже 100 абонентів залишилися без газопостачання

Про це повідомила у Facebook Сумська філія "Газмережі", передає RegioNews.

"Через обстріл наразі без газу 96 наших клієнтів у Середино-Буді", - йдеться в повідомленні.

Раніше РФ звинуватила Україну в спробі підірвати одну з найбільших газових компресорних станцій "Російська", що в Краснодарському краї. Наразі ця станція забезпечує стабільну роботу "Турецького потоку", який у свою чергу є останнім газогоном, яким країна-агресорка качає блакитне паливо до Європи.

Нагадаємо, російські окупанти знову обстріляли передмістя Херсона. Внаслідок обстрілу пошкоджені приватні будинки.

Як повідомлялось, РФ скинула три авіабомби на Костянтинівку. Постраждали чотири людини.

Нагадаємо, російські терористи скинули вибухівку з дрона на Херсон. Внаслідок удару дрона поранення дістав 38-річний чоловік.