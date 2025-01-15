На Сумщині рибалка провалився під кригу

фото: ДСНС України у Сумській області

Надзвичайна подія сталася сьогодні вранці, 15 січня, в місті Кролевець Конотопського району. Рибалку врятували

Про це повідомляє ДСНС України у Сумській області, передає RegioNews.

Виявилося, що близько 07:40 на ставку по вулиці Шевченка рибалка провалився під кригу.

"Постраждалий знаходився на відстані близько 30 м від берега. Співробітники ДСНС на човні, розламуючи кригу, наблизилися до чоловіка. Його обв’язали рятувальною мотузкою і затягнули в плавзасіб, на якому доправили до берега", – йдеться в повідомленні.

Від медичної допомоги рибалка відмовився. Врятованого чоловіка відвезли додому.

Нагадаємо, 8 січня на річці Південний Буг у Хмельницькому двоє рибалок провалися під лід.